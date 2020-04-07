                             Сайт учителя физики и математики
     МОУ "СОШ № 1 г. Ершова Саратовской области"
          Понамарёвой Елены Владимировны                                                                                    
                                                                
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Главная » Тесты » Психологические тесты
В порядке ли у вас нервы?
Стрессы, постоянные перегрузки часто называют "болезнью века". Многие из нас замечают, что становятся все более раздражительны, вспыльчивы, нервозны... Как же мы справляемся с повседневными раздражителями? Насколько нам удается овладеть собой в важный, критический момент? Хотя бы примерный ответ на этот вопрос, быть может, даст этот тест.

Тест на выявление уровня самооценки
Как высоко вы цените себя? Пройдите этот тест чтобы выяснить это!

Боюсь ли я всего на свете?
Данный тест, который позволяет оценить личностную тревожность, представляет собой часть теста MMPI (Миннесотский и многомерный личностный перечень) в виде самостоятельной шкалы тревожности. Предлагаемый тест адаптирован Т.А.Немчиным.

Оптимист ли вы?
Этот тест составлен несколько лет назад группой американских психологов и социологов. Вопросы его совсем просты, а результаты, которые вы получите, достоверны. Эти результаты составляют целую шкалу: начиная с болезненного пессимизма и кончая безграничным оптимизмом.

Умеете ли вы правильно обращаться с людьми?
Ответьте "да" или "нет" на следующие вопросы.

Логическое мышление
Необходимо определить формальную правильность того или иного логического умозаключения на основе определенного утверждения (или ряда утверждений). Реальная действительность не играет при этом никакой роли (это немного усложняет тест, поскольку содержание утверждений абсурдно, но логически безупречно). Учитывайте также то, что правильных ответов может вообще не быть!

Знаете ли вы что такое Интернет?
Еще один хороший повод для улыбки ... и даже если вы исколесили просторы Интернета вдоль и поперек - обязательно тестируйтесь, этот тест тем более для вас!

Мотивация одобрения (Тест Д.Крауна и Д.Марлоу)
Данный тест позволяет оценить ваше желание получить одобрение окружающих в отношении своих слов и поступков. Высокая мотивация одобрения свидетельствует о высокой потребности в общении и наоборот.

Умение слушать?
Как вы обычно (чаще всего) слушаете собеседника? Ответьте, пожалуйста, ДА или НЕТ.

Сдержанны ли вы?
Можете ли Вы контролировать свои эмоции, или эмоции управляют Вами? Как часто Вам приходится пожинать неприятные последствия проявлений Вашего бурного темперамента? Определите это.

Умеете ли вы постоять за правду?
На каждый из нескольких вопросов, которые мы вам предлагаем, есть три возможных ответа. Выберите один из них.

Ваш стиль общения
Нам редко удается взглянуть на себя "со стороны", а ведь у каждого существует излюбленная манера общения — то, что обычно называют стилем. Ваш стиль общения поможет определить данный тест.

Надежный ли вы человек?
Вы надежный человек? Или же на Вас не всегда можно положиться, Вы несколько, как говорится эгоистичны?

Приятно ли с вами общаться?
Ответьте "ДА" или "НЕТ" на утверждения.

Склонны ли вы к риску?
Сможете ли Вы поставить на карту все и рискнуть, или Вы предпочитаете просчитать последствия своих поступков и действовать не спеша и осторожно.

Насколько вы обьективны?
Этот тест, надеемся, поможет вам выяснить, есть ли у вас способности в области психологии, способности реально оценивать людей, или вы нередко "грешите" по отношению к ним.

Зависите ли вы от общественного мнения?
Пройдите тест и выясните это!

Благоразумный ли вы человек?
Есть люди весьма благоразумные, они любят комфорт, прежде чем что-то сделать, подумают не один раз. Другие мчатся по жизни сломя голову: им все нипочем! Они могут рискнуть всем, даже если успех предприятия не гарантирован. А к какой категории относитесь вы?

Как вы относитесь к неприятностям?
Столкнувшись с препятствиями, Вы бросаете вызов судьбе или стараетесь отсидеться в надежде, что гроза пройдет стороной. Этот тест поможет определить, способны ли жизненные неурядицы выбить Вас из колеи.

Люди гибнут за металл?
Какую роль в Вашей жизни играют деньги? Вы привыкли все подвергать строгой оценке: стоимость одежды и парфюмерии Ваших коллег и ежемесячный доход Вашего избранника? Или же Вы не склонны ставить во главу угла сугубо материальные проблемы?

Насколько вы современны?
Проверьте, успеваете ли Вы шагать в ногу со временем. Представления о жизни меняются, но какие-то вечные ценности все же остаются. Вы не знаете, как строить отношения с коллегами и близкими, значит, этот тест -для Вас.

Активный ли вы человек?
Большинство из нас в состоянии оценить степень своей активности и проявлять ее в соответствии с собственной оценкой. В то же время есть много людей, которые наделены природой большой активностью, но не реализуют ее и не знают о ее существовании!

Любите ли вы одиночество?
Кто-то не может обойтись без шумной компании, другие же убегают от людей за город, на природу или закрываются в своей квартире, отключив телефон.

Боюсь ли я всего на свете?
Данный тест, который позволяет оценить личностную тревожность, представляет собой часть теста MMPI (Миннесотский и многомерный личностный перечень) в виде самостоятельной шкалы тревожности. Предлагаемый тест адаптирован Т.А.Немчиным.

Умеете ли вы постоять за правду?
На каждый из нескольких вопросов, которые мы вам предлагаем, есть три возможных ответа. Выберите один из них.

Насколько вы любите себя?
Вы считаете, что фильм "Невезучие" - это про Вас, или что нет на целом свете второй такой умной и привлекательной дамы? Этот тест поможет Вам узнать, нет ли у Вас проблем с самооценкой.

Артистические наклонности
Некоторые любят петь. Другие могут целыми днями слушать музыку. Такие люди обычно тонко чувствуют все, что происходит вокруг. Проще говоря, они любят красоту. Для них искусство — украшение жизни. А есть люди, для которых область искусства — что-то совершенно ненужное и бесполезное.

Доверяете ли вы интуиции?
Представьте, что перед Вами судьба поставила выбор. Как Вы будете принимать решение: взвесив все "за" и "против" или прислушавшись к голосу собственной интуиции?
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